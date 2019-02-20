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Bakan Dönmez: "Azerbaycan ve Türkiye’nin güçlü enerji vizyonu sayesinde nice işleri hep birlikte başardık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:02
Bakan Dönmez: "Azerbaycan ve Türkiye’nin güçlü enerji vizyonu sayesinde nice işleri hep birlikte başardık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısının açılış oturumunda yaptığı konuşmada,"Azerbaycan ve Türkiye’nin güçlü enerji vizyonu sayesinde nice işleri hep birlikte başardık" dedi.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısında Türkiye’yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temsil etti. Toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB), Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, ABD, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Türkmenistan ve Romanyalı yetkililer yer aldı.


Cumhurbaşkanı Aliyev, geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da Güney Gaz Koridorunun, Türkiye’de de TANAP’ın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Projenin hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. TANAP ile 1 milyar metreküpten fazla doğalgaz Türkiye’ye nakledildi. TAP’da işlerin yüzde 85’i tamamlandı. Bir yıl içinde büyük yol kat ettik. Gelecek yıl yeni sonuçlardan bahsedeceğiz. Güney Gaz Koridoru Projesi tabii ki, enerji güvenliği projesidir. Gazın büyük bölümünün Şahdeniz yatağından elde ediliyor. Azerbaycan’ın 2,3 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi var. Fakat başka yataklarda keşif işleri yapılıyor. Abşeron, Ümid ve Babek yataklarının geniş potansiyeli olabilir" dedi.


Açılış oturumunda konuşma yapan Fatih Dönmez, "Güney Gaz Koridoru 5. Danışma Kurulu Toplantısına ilgili taraflarca üst düzeyde katılım sağlanması bizler için son derece memnuniyet verici bir durumdur. Bu proje bölge ülkelerinin iş birliği yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyan en önemli projelerden birisidir. Güney Gaz Koridoru 45 milyar doları aşan yatırım gereksinimiyle üretimden nihai tüketiciye büyük bir değer zincirini oluşturuyor. Ancak şu hususun altını önemle çizmek istiyorum. Bu proje bölge ülkeleri arasındaki uyum, dayanışma ve uzlaşı sayesinde hayata geçtiğini, bölgedeki diğer projelerin de bu siyasi uzlaşıyı örnek alması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"TAP projesinin de TANAP’ı hayata geçirdiğimiz gibi en hızlı şekilde bitirilmesini ümit ediyoruz"


Güney Gaz Koridorunun belkemiği olan TANAP’ın ülkeler arasındaki iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Dönmez, "Geçen yıl 12 Haziran’da, TANAP’ın zamanında tamamlanmasına hep birlikte tanıklık ettik. Türkiye ilk gaz teslimatını 30 Haziran 2018’de gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Yunanistan sınırına kadar olan kısmın altyapı çalışmaları da bitmiş olacak. Bu çerçevede Güney Gaz Koridorunun önemli bir parçası olan TAP projesinin de TANAP’ı hayata geçirdiğimiz gibi en hızlı şekilde bitirilmesini ümit ediyoruz" dedi.


Dönmez, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği TANAP ile bölge coğrafyasının sınırlarını aşarak, yeni kıtalara ve yeni insanlara ulaşmış oldu. TANAP Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev’in güçlü iradeleri ve komşu ülkelerin vizyoner yöneticileri sayesinde ortaya çıktı. Azerbaycan ve Türkiye’nin güçlü enerji vizyonu sayesinde nice işleri hep birlikte başardık ve yine başarmaya devam edeceğiz. Bu güçlü bağlar, bu derin kardeşlik ve muhabbet bizlerin insanlığa bırakacağı en büyük bir mirastır. TANAP, kaybedeni olmayan tarihi bir projedir. TANAP ile Türkiye’nin enerjide anahtar ülke konumu güçlenmiş olacak. Azerbaycan tedarikçi ülke pozisyonuyla yeni pazarlara erişim sağlamış olacak. Avrupa ise kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini artırmış olacak. TANAP, Avrupa arz güvenliğine sağladığı katkının yanında, Türkiye’nin enerji politikası kapsamında da tamamlayıcı ve destekleyici bir unsur olacaktır" diye konuştu.



"Antalya’da offshore arama faaliyetlerinde sona yaklaştık"


Türkiye’de geçtiğimiz iki yılda, altyapı projeleri geliştirerek doğalgazda arz güvenliğini geliştirmeye yönelik çok önemli adımlar atıldığını belirten bakan Dönmez, "Bu kapsamda iki FSRU tesisini devreye aldık ve mevcut LNG terminallerimizin kapasitelerini yüzde 100’e yakın bir oranda artırdık. Ayrıca, 2023 yılına kadar 11 milyar metreküpe çıkarılması planlanan doğalgaz depolama kapasitemizi 3,5 milyar metreküpe ulaştırdık. Arz güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamındaki önemli adımlardan biri de yerli kaynakların azami derecede kullanılmasıdır. Bu kapsamda, arama çalışmalarımıza hem karada hem de denizlerimizde yoğun şekilde devam ediyoruz. 2018 yılında aldığımız ilk sondaj gemisi ile Antalya’da offshore arama faaliyetlerinde sona yaklaştık. Yine 2018 yılı sonunda aldığımız ikinci sondaj gemimizle de bu yıl içerisinde Akdeniz’de yeni sondaj faaliyetlerine başlamış olacağız. Türkiye’nin enerjinin her zaman bölgesel sorunların çözümünde, huzur ve istikrarın sağlanmasında kaldıraç görevi üstlendiğine inanmıştır. Bölgesel ihtilafları ve belirsizlikleri daha da artıracak, gerilimi tırmandıracak girişimlerde bulunmak yerine gelin bu fırsatı hep birlikte değerlendirelim" diye konuştu.


Bakan Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Petroleum (BP) Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Sorumlusu Gary Jones, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.


Dönmez, Bakü temasları kapsamında Türkiye Petrolleri (TP) Azerbaycan Ofisini ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’ni (SOCAR) de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:02
  1. doğa

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