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Yerel Bakan Çiftçi'den Ayasofya mesajı
Yerel

Bakan Çiftçi'den Ayasofya mesajı

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Bakan Çiftçi'den Ayasofya mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de yükselen ezanlar, getirilen tekbirler ve edilen dualarla yeniden aslına rücu etti. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle kırılan zincirler, milletimizin gönlünde 86 yıldır yaşayan hasreti sona erdirdi. Ayasofya'nın kubbeleri yeniden Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle yankılanırken, secdeler şükürle buluştu. Fethin nişanesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kutlu emaneti Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünde; bu tarihi iradenin gururunu ve sevincini bir kez daha yaşıyoruz. Rabbim ezanlarımızı semalarımızdan, secdelerimizi mabetlerimizden eksik etmesin."

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