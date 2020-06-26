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Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ve Kosovalı mevkidaşının yanı sıra AB Komisyonu Üyesi ile birer telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:52:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ve Kosovalı mevkidaşının yanı sıra AB Komisyonu Üyesi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

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