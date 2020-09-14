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Aktüel Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıya tepki:
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıya tepki:

"Bu saldırı da gösteriyor ki biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz" - "Suriyeli kardeşlerimize, Suriye içerisinde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:52:44 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıya tepki:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bu saldırı da gösteriyor ki biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz." dedi.

Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türk Kızılay'a yönelik yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan insani yardım görevlisine Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu saldırı da gösteriyor ki biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz. Suriyeli kardeşlerimize, Suriye içerisinde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Türk Kızılay'dan yapılan açıklama göre, üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel yaralanmış, bir kişi de yara almadan kurtulmuştu.


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