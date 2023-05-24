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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-24 23:27:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin desteğiyle 1 milyondan fazla Suriyelinin ülkelerine gönderilmesi için altyapı oluşturduklarını belirterek "Biz tüm bu detayları düşünüyoruz. Dönüş böyle olur. Bazıları gibi bağırarak, çağırarak, ırkçılık yaparak, insanlık dışı muamele yapacağım diyerek olmaz arkadaşlar. O zaman bizim ırkçılardan ne farkımız kalır? Evet, gönderelim ama insani bir şekilde gönderelim değil mi? Türk’e yakışır bir şekilde gönderelim değil mi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde 12 yıldır devam eden Suriyeliler konusuna çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli çalışmalar yaptığını belirterek "Şimdi herkes elini vicdanına koyup söylesin. Seçim dönemi olmasına rağmen 12 yıldır devam eden bu Suriye sorununa çözüm bulmak için hangi siyasetçi kalkar Moskova’ya gider? Suriye rejimi, Rusya ve İran’la bir araya gelir ve bu sorunu çözmek için çaba sarf eder? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bir lider böyle bir şey yapabilir mi? Bakanını gönderir mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Suriye’deki terörü temizlememiz lazım" dedi.

Bugüne kadar terörden temizlenin bölgelere 550 binden fazla Suriyeliyi gönderdiklerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "İşte bugün bir temel atıldı. Ben bunu kaç gündür söylüyorum. Körfez ülkelerin de desteğiyle 1 milyon ilave Suriyelinin güvenli bölgelere dönmesi için orada gerekli, ev dahil, altyapıyı oluşturuyoruz. Rejimle de yine Moskova’da görüştüğümüz gibi bir taraftan PKK, YPG’ye karşı mücadele, bir taraftan Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma, diğer taraftan da Türkiye’deki Suriyelileri rejimin de kontrol ettiği yerlere güvenli bir şekilde döndürmeyi konuştuk. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon kurma kararı aldık. İçinde diğer kurumlarımız da olacak. Ve burada bir yol haritası üzerinde çalışacağız. Bu yol haritası içinde Suriyelilerin nasıl Suriye’ye döndürüleceği de var. Biz tüm bu detayları düşünüyoruz. Dönüş böyle olur. Bazıları gibi bağırarak, çağırarak, ırkçılık yaparak, insanlık dışı muamele yapacağım diyerek olmaz arkadaşlar. O zaman bizim ırkçılardan ne farkımız kalır? Evet, gönderelim ama insani bir şekilde gönderelim değil mi? Türk’e yakışır bir şekilde gönderelim değil mi" şeklinde konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve milletvekillerinin de eşlik ettiği mitingde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Azerbaycan üzerinden eleştiren Çavuşoğlu, "Türk'ün yolu kardeşlerimizle orta koridordan geçer. Türk yurdu toprağı Şuşa’dan geçer. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı elinde bir harita. ‘Bu benim dahi projem’ dedi. Bir bakıyoruz Azerbaycan baypas edilmiş. Can Azerbaycan’dan ne istiyorsun Kılıçdaroğlu? Kardeşlerimizle derdin ne? Azerbaycan topraklarını kurtarırken ‘Türkiye Azerbaycan’a maalesef yardım etti’ diyenlerden başka bir şey beklenmez" dedi.

 
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