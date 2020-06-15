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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pençe-Kartal Operasyonu'na destek

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:10:06 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pençe-Kartal Operasyonu'na destek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin, "Terörle mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, operasyona ilişkin Twitter hesabından paylaştığı destek mesajında, "Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yine ağır bir darbe indirdik. Pençe-Kartal Operasyonu’nu başarıyla icra eden kahraman Mehmetçiğimizi tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Pençe-Kartal Operasyonu

Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından düzenlenen ve "Pençe-Kartal Operasyonu" adı verilen harekat öncesinde hedefler özenle seçildi.

Yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları düzenledikleri harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’taki terör yuvalarını imha etti.

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