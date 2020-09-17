Bakan Çavuşoğlu'ndan Lozan tepkisi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Meis Adası'ndan bahsederken sinirlenerek Lozan Barış Antlaşması'nın okullarda başarı olarak öğretildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Yunan adası diyoruz maalesef Meis'e geçmişte vermişiz bunu İtalyanlara Lozan'da Geçmişteki anlaşmaları bize ilkokul kitaplarında Lise kitaplarında anlatmaya çalıştılar ama maalesef görüyoruz durumu." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Meis Adası'nın kısa tarihi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Oniki Adalardan biri olan Meis Adası Türkiye kıyılarından yaklaşık 2.1 km uzaklıkta bulunmakta, yüzölçümü ise 7,3 km karedir.

Meis, Türkçeye kelime anlamı olarak kızılhisar olarak çevrilmiştir. Aziz Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Fransızca isim olan Château-Roux (Kızıl Şato anlamına gelmektedir) Türkçe'ye kızılhisar olarak geçmiştir. Küçük bir Ada olan Meis Adası Aziz Jean Şövalyelerinden sonra sırasıyla Mısır, Napoli ardından da 1512'de Cihan Devleti Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu kısa aralıklarla 1915'e kadar adayı elinde tutmuştur. 2. Dünya Savaşı patlak verince ada Fransızların eline geçmiştir. 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile İtalya'ya verilmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında On İki Ada ile birlikte İtalya tarafından Yunanistan'a devredilmiştir.