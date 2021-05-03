  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İslam'a adanmış bir ömür: Ömer Döngeloğlu
Arama yapıldı! İşte otomobilde ele geçirilenler
Türkiye ile Mısır arasında kritik adım!
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:18:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle bir araya geldi. Trablus'ta Dibeybe'yle gerçekleşen görüşmesini Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak duyuran Çavuşoğlu, "Ülkemizin Milli Birlik Hükümetine desteğini vurguladık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmede aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'ndeki konuların takibini ele aldıklarını belirterek, Türk şirketlerinin Libya’ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sayan'dan canlı yayında ayar üstüne ayar! 'Peki peynir alamayan içki nasıl alıyor?'
Gündem

Sayan'dan canlı yayında ayar üstüne ayar! 'Peki peynir alamayan içki nasıl alıyor?'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, içki algısı yapıp hayata müdahale ediliyor diyenlere, "İnsanlar aç, evine ekmek götüremiyor. Deniliyor. P..
Bak sen şu Portakal'a! Hem eleştir hem doğum günü partisi yap
Gündem

Bak sen şu Portakal'a! Hem eleştir hem doğum günü partisi yap

Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını’ iddia ederek hükümeti eleştiriler yönelten FOX TV'nin eski haber spikeri Fati..
Ünlü filozof BAE'nin binlerce Euro'luk ödülünü reddetti
Dünya

Ünlü filozof BAE'nin binlerce Euro'luk ödülünü reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'ne layık görülen Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas 225 bin E..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay