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Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonca mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için Japon halkına başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 22:47:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonca mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için Japon halkına başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde çok sayıda can kaybı olması bizi derinden üzdü. Dost Japonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 63 kişi hayatını kaybetti.

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