Bakan Çavuşoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin ise bunun kadın haklarını korumayla alakalı bir konu olmadığını, sözleşmenin birçok ülkede tartışmalara yol açtığını, 6 AB üyesi ülkenin de sözleşmeyi onaylamadığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İstanbul sözleşmesi açıklaması
Çavuşoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin ise bunun kadın haklarını korumayla alakalı bir konu olmadığını, sözleşmenin birçok ülkede tartışmalara yol açtığını, 6 AB üyesi ülkenin de sözleşmeyi onaylamadığını ifade etti.