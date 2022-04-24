Bakan Çavuşoğlu’ndan ikiyüzlü Batı’ya cevap!
Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 1915 olayları üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışan ikiyüzlü Batı ülkelerine kendi söylemleri üzerinden cevap verdi.
yeniakit Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 1915 olayları üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışan iki yüzlü Batı ülkelerine kendi söylemleri üzerinden cevap verdi.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bazı batılı liderler son günlerde “soykırımın” ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için “soykırım” kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir” dedi.