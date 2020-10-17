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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:55:00 - 2020-10-17 10:13:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeye ve sivilleri katletmeye devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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