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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan 'deprem' diplomasisi
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'deprem' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan, Türkmenistan ve İrlandalı mevkidaşlarıyla telefonda bölgedeki durumu ve yardımları görüştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:40:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'deprem' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan, Türkmenistan ve İrlandalı mevkidaşlarıyla telefonda bölgedeki durumu ve yardımları görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleşti.

Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Michael Martin ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, felaketin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana, taziyelere ilişkin 50'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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