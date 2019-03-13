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Bakan Çavuşoğlu:Herkes sussa Türkiye susmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:46
Bakan Çavuşoğlu:Herkes sussa Türkiye susmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "İsrail’in Başbakanı, Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor, çünkü bu milletin gür sesi olarak, ülkemiz adına Cumhurbaşkanımız tepki gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zirve başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluktan ve rüşvetten sorgulanıyor. İsrail’deki seçimlerde oy toplayabilmek için Türkiye’ye, kutsal mekanlara saldırıyor. Maalesef dünyada sessiz" dedi.

 

Bakan Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Yusuf Üras’un proje tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, nerede olursa olsun teröristlerin bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizerek, "Nasıl çukurlarda, inlerinde ve dağlarda gerekeni yaptıysak sınırın ötesinde, nasıl Afrin’de, Fırat Kalkanı Harekatıyla gerekeni yaptıysak, Fırat’ın doğusunda da gerekeni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Netanyahu gibi İsrail gibi pervasızlar da şunu unutmasınlar herkes sussa Türkiye susmaz" diye konuştu.



"Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya İsrail askerleri pis postallarıyla girdi"

 

Dünyada 1.8 milyar ümmetin umudunun Türkiye olduğunun unutulmamasını isteyen Çavuşoğlu, "Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya İsrail askerleri pis postallarıyla girdi. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’ndan başka tepki gösteren var mı? Hani İslam İşbirliği Teşkilatı içinde 57 ülke vardı, niye sessizler? Çünkü onların öyle bir derdi yok, İsrail’den korkarlar. ABD’den korkarlar, ses çıkaramazlar. Ama bizim kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. İsrail’in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor, çünkü bu milletin gür sesi olarak, ülkemiz adına Cumhurbaşkanımız tepki gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zirve başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluktan ve rüşvetten sorgulanıyor. İsrail’deki seçimlerde oy toplayabilmek için Türkiye’ye, kutsal mekanlara saldırıyor. Maalesef dünyada sessiz" dedi.



CHP’ye eleştiri

 

Avrupa’da camilere saldırılar olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, bu saldırıları o ülkelerdeki ırkçıların, İslam düşmanlarının ve PKK’nın yaptığını söyledi. PKK’nın İslam ve Türkiye düşmanı olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "PKK ile ittifakı yapan kim, zillet ittifakı. Neden zillet ittifakı diyoruz, partiler ittifak kurduğu için değil. Suya düşen yılana sarılır misali CHP ve İP (İYİ Parti) HDP’yi ve onun arkasındaki PKK’ya sarılmış. Biz bunları söyleyince bize terörist diyorsunuz diyorlar. Yok, biz terörist demiyoruz. CHP’nin içinde teröristlerin cenazesine gidenler var. CHP’nin içinde DHKP-C’liler de var. CHP’nin adaylarının bazıları HDP, PKK ile belirlemiş, İzmir dahil. Çukur eylemlerinde İzmir’de destek veren kişi CHP’dedir" ifadelerine yer verdi.



"Kimse ucuz siyaset yapmasın"

 

Cumhur İttifakı’nın Yusuf Üras’tan yana karar almasını hiçe sayanlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "AK Parti’den aday adayı olup aday olamayınca başka yere gidenler şunu unutmasın, bu trenden ineni geri bindirmeyeceğiz. Erdoğan ve Bahçeli’nin kararını ’Ben bu kararı saymıyorum’ diyecek, sonra da yine bize katılmak isteyecek. Yok öyle bir şey. Kimse ucuz siyaset yapmasın. Bizim adayı Kemer’de Yusuf Üras’tır, onu destekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:46
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