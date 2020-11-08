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Aktüel Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la telefonda görüştü
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:41:54 -
Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dendias, bundan sonraki görüşmeleri ne şekilde yapacaklarını değerlendirdi.

Türkiye ve Yunanistan arasında 2002'de başlatılan istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin sonuncusu olan 60'ıncı tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

İki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

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