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Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü de çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor.

05 Mart 2019 Salı 15:50
Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü de çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor. O bölgede kalan teröristlerin de temizlenmesiyle, Suriye de inşallah güvenli bir ülke olacak, ticaretimiz artacak. Türkiye’deki Suriyeliler dönmeye başladı" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Ağrı’da vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dün gece saatlerinde Ağrı’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde ilk ziyaretini Ağrı Valiliğine gerçekleştirdi. Burada Vali Süleyman Elban’dan brifing alan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Buradan Mikail Aydemir Camisi Taziye Evi’ne geçen Çavuşoğlu, "Halkla Buluşma" programına katıldı.


Burada yaptığı konuşmada Ağrı’da belediye hizmetlerinin önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, Ağrı’ya kayyum atayarak şehrin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Ağrı Belediyesinin parasının halkın hizmetinde kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu "Sizin verdiğiniz vergiler devletin kasasında birikiyor. O parayı Ağrılılara hizmet olarak kullanmakta. Dağdaki teröriste göndermek de var. Ağrı’nın hakkını dağdaki teröriste gönderdiğin zaman, o zaman devlet gerekeni yapar. Devlet, millet için Ağrı halkı için vardır. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 5 yılda çok farklı bir Ağrı olacak. O zaman Ağrı ekonomik olarak büyüyecek, şehir olarak kalkınacak. Şu terörle mücadeleden sonra vatandaşlarımız eskiden gidemediği her yere gidiyor ve gece 1, 2’ye kadar yaz aylarında dolaşıyor" dedi.


Suriye’de siyasi çözüm noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsediklerine dikkat çekti. Terörün bitmesiyle yeni bir Suriye oluşacağını söyleyen Çavuşoğlu "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü de çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor. O bölgede kalan teröristlerin de temizlenmesiyle, Suriye de inşallah güvenli bir ülke olacak, ticaretimiz artacak. Türkiye’deki Suriyeliler dönmeye başladı. Türkiye olarak bugün tüm dünyadaki mazlumların umuduyuz. Sizlerin de katkılarıyla dünyada mazlumlara en çok insani yardım ulaştıran ülkeyiz, milletiz. Amerika’dan bile daha fazla. En zengin değiliz ama en cömert milletiz. Kutsal davalarımıza, Kudüs’e, milli davalarımıza sahip çıkmamız lazım. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Bunun için de birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım" şeklinde konuştu.



"Kutsal davalarımıza sahip çıkalım"


Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Buradaki programın ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde düzenlenen ‘Halkla Buluşma’ programına katılan Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan vatandaşların sorunlarını dinledi.


Büyük Türkiye olarak sadece kendilerinin değil, mazlumların da umudu olacaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Milletçe hep beraber güçlü ülke olalım ki bizden umut bekleyen insanlara, kutsal davalarımıza sahip çıkalım. Bugün dünyada insani yardımda neden birinci sıradayız, çünkü siz cömertsiniz, bu sizin cömertliğinizin yansımasıdır. Bir ve beraber olursak, Ağrı’mız, Türkiye’miz güçlü olur ve kalkınır. Şu hastaneler eskiden mümkün müydü? Değildi. Bugün her yerde uçak ambulanslar, paletli ambulanslar, ambulans helikopterler var. Niye, kış aylarında hamilelerimiz, yaşlılarımız orada rehin kalmasın diye var. Bu yolları niye yapıyoruz, kazalar olmasın, gideceğiniz yere güvenli ve rahat ulaşın diye. Ama şehre sahip çıkmak farklı bir şey. Şehre siz sahip çıkacaksınız, şehri güvenli kişilere teslim edeceksiniz, sizi enayi yerine koyanlara değil, size hizmet edenlere şehri teslim edeceksiniz" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu buradaki programın ardından 100. Yıl Mahallesi’ndeki programa katılmak üzere vatandaşlarla vedalaştı. Bakan Çavuşoğlu’nun akşam saatlerinde şehirden ayrılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:50
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