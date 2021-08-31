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Siyaset Bakan Çavuşoğlu Sırp mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu Sırp mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 15:49:00 -
Bakan Çavuşoğlu Sırp mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in daveti üzerine geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Belgrad’daki Sırbistan Sarayı’nda ülkenin Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Sırbistan Sarayı'nın önünde karşılanmasının ardından Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, ayrıca Yeni Pazar’daki Başkonsolosluğun açılış törenine katılacak.

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