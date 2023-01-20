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Gündem Bakan Çavuşoğlu: PKK/YPG/PYD hepsi aynı örgüt
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: PKK/YPG/PYD hepsi aynı örgüt

Texas eyaletinden yer alan Houston kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK/YPG ve PYD'nin aynı örgüt olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 03:26:00 -
Bakan Çavuşoğlu: PKK/YPG/PYD hepsi aynı örgüt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Houston kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı için geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, başkent Washington DC’nin ardından Texas eyaletinden yer alan Houston kentine geldi. Temasları kapsamında World Affairs Council'de kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra Houston Başkonsolosluğu’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Birçok ülkenin FETÖ'nün okullarını kapattığını ve mensuplarını Türkiye'ye iade ettiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Burada yurt dışında sadece farklı ülkelerin lobileriyle mücadele etmiyoruz, aynı zamanda terör örgütleriyle de mücadele ediyoruz. Bir taraftan PKK'nın faaliyetleri, PKK/YPG/PYD hepsi aynı örgüt. Diğer taraftan FETÖ'nün bu ülkedeki mevcudiyeti. Bu terör örgütlerine karşı bizim de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Onlarla mücadele etmezsek, onlar bizimle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla her bakımdan ülkemizin, sizlerin güvenliği bakımından önemli" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Houston'ın ardından ziyaretinin son gününde temaslarda bulunmak üzere New York'a gidecek. Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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