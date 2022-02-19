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Aktüel Bakan Çavuşoğlu 'hamdolsun' diyerek duyurdu
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu 'hamdolsun' diyerek duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 19:23:00 -
Bakan Çavuşoğlu 'hamdolsun' diyerek duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin."

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