Bakan Çavuşoğlu 'hamdolsun' diyerek duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin."