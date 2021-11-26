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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ülkedeki son durum hakkında telefonla görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 20:21:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ülkedeki son durum hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, mevkidaşı Mekonnen ile görüşerek Etiyopya'daki son durumu ele aldı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşına "Etiyopya'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduğumuzu vurgulamıştır." mesajını ilettiği kaydedildi.

İlk kez cephede görüntülenmişti

Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülenmişti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.

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