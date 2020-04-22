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Gündem

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 15 bin vatandaş geliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.

2020-04-22 20:10:00 -
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 15 bin vatandaş geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Ayhan

Niye getiriyorsunuz anlamış degilim getiriyorsunuz bir hareket yapıp hakaret ediyorlar kardeşim nerede yaşıyorlarsa orada kalsınlar daha düne kadar Türkiyeyi beğenmiyordı simdi mi Türkiye kıymete bindi yanlış yapıyorsunuz
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