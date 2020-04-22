Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 15 bin vatandaş geliyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.
Kaynak: AA