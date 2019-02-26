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Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya değişime tabi tutulacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Çankaya’yı yöneten zihniyet ’nasıl olsa Çankayalılar bize oy vermek zorundadır, hizmet etmeye ne gerek var’ dediler.

26 Şubat 2019 Salı 20:50
Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya değişime tabi tutulacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Çankaya’yı yöneten zihniyet ’nasıl olsa Çankayalılar bize oy vermek zorundadır, hizmet etmeye ne gerek var’ dediler. Ankara’nın en kötü yolları Çankaya’da" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dikmen’de kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, bir ay sonra gerçekleştirilecek yerel seçimlere değindi. Gün boyu Çankaya’da öğrencilerle, yaşlılarla, gazilerle ve iş adamlarıyla ve çeşitli kesimlerle bir araya geldiklerini söyledi. Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen’in yarın proje lansmanını gerçekleştireceğini belirten Çavuşoğlu, "Mehmet Özhaseki bey Ankara için hazırladığı projeleri bir kitapçık haline getirdi. Bunların hepsi gerçekleştirilebilir ve önümüzdeki 5 yıl Ankara’ya kazandırılabilir projeler. Amber hanım ve Özhaseki bey el ele verdikten sonra tüm Ankara olduğu gibi Çankaya da bir değişme tabi tutulacak. Öğrenci olarak geldiğim zaman Çankaya Ankara’nın göz bebeğiydi, bir Çankayalı olarak soruyorum, şu anda aynı şeyi söyleyebilir miyiz Çankaya için? Şu anda Çankaya Ankara’nın en geri kalmış ilçesidir. Bugün Mamak Çankaya’dan ileri, Altındağ’ın büyük bir bölümü gecekondu altındaydı bugün daha ileri. Bugüne kadar Çankaya’yı yöneten zihniyet ’nasıl olsa Çankayalılar bize oy vermek zorundadır, hizmet etmeye ne gerek var’ dediler. Ankara’nın en kötü yolları Çankaya’da. Biz bunu hak ediyor muyuz? Vatandaşımızın enayi olmadığını göstermemiz lazım, Alevi kardeşlerim kim hizmet ederse ona oy verir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:50
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