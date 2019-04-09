Bakan Çavuşoğlu: Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

- Amerika önce tek taraflı bir kararla İran'a yaptırım kararı aldı. Tüm dünyaya baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını söyledik. Şimdi de İran'ın resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu anlaşılabilir bir durum değildir.

- Suriye'deki terör örgütlerini değerlendirdik. Uzlaş olmadı. Devrim Muhafızları terör örgütlerine eklenmeye çalışılmıştı. Amerika karşı çıkmıştı. Kendisiyle çelişiyor.

- Biz Suriye'de Devrim Muhafızları'nın yaptıklarını desteklemiyoruz. Karşı da çıktık. Ama bu bir ülkenin ordusunu terör örgütü ilan etmeyi gerektirmez. Uluslararası hukukun dışına çıkarsanız bunun nerede duracağı belli olmaz. Biz tutumları ve endişelerimizi ABD'li muhattaplarımıza iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz.

- Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar.

- Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin açıklamalarından satır başları;

- Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz"

- (Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı) Böyle bir harekat uluslararası hukuka karşı olduğu için karşıyız