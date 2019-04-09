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Bakan Çavuşoğlu: Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada,"Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesiyle ilgili olarak, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar" dedi.

09 Nisan 2019 Salı 21:45
Bakan Çavuşoğlu: Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

- Amerika önce tek taraflı bir kararla İran'a yaptırım kararı aldı. Tüm dünyaya baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını söyledik. Şimdi de İran'ın resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu anlaşılabilir bir durum değildir.

- Suriye'deki terör örgütlerini değerlendirdik. Uzlaş olmadı. Devrim Muhafızları terör örgütlerine eklenmeye çalışılmıştı. Amerika karşı çıkmıştı. Kendisiyle çelişiyor.

- Biz Suriye'de Devrim Muhafızları'nın yaptıklarını desteklemiyoruz. Karşı da çıktık. Ama bu bir ülkenin ordusunu terör örgütü ilan etmeyi gerektirmez. Uluslararası hukukun dışına çıkarsanız bunun nerede duracağı belli olmaz. Biz tutumları ve endişelerimizi ABD'li muhattaplarımıza iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz.

- Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar.

- Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin açıklamalarından satır başları;

- Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz"

- (Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı) Böyle bir harekat uluslararası hukuka karşı olduğu için karşıyız

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 21:45
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Katar
  3. Al Sani

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