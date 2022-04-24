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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya’ya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 10:43:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ikinci ayağı olan Brezilya'ya geldi. Ziyaretine dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Latin Amerika'daki en büyük ticari ortağımız Brezilya'dayız” ifadelerini kullandı.

6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu

Latin Amerika turunda ilk olarak dün Uruguay'ı ziyaret eden ve Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Uruguay'ın başkenti Montevideo'da Türk Büyükelçiliği açılışına katılmıştı. Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın ardından Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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