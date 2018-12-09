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Bakan Çavuşoğlu Batı'ya çok ağır sözlerle yüklendi: Biz buna ikiyüzlülük diyoruz

Fransa’daki olayları değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa polisinin kullandığı aşırı gücün eleştirerek, “İşte biz buna çifte standart diyoruz, biz buna ikiyüzlülük diyoruz. Ama Batı buna, ‘Dayanışma’ diyor. Dayanışma der gözünü kapatır, susar hatta destek olmaya çalışırsan işte biz de buna çifte standardın kendisi, iki yüzlüğünün en hası demeye hakkımız vardır” ifadelerini kullandı.

09 Aralık 2018 Pazar 22:41
Bakan Çavuşoğlu Batı'ya çok ağır sözlerle yüklendi: Biz buna ikiyüzlülük diyoruz

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) basın ödülleri töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her mesleğin aktif ve özgür olmak istediğini söyledi. AGC’nin üyelerin hakkını savunduğu gibi, sorumluluk alırken de çekinmediğini belirten Çavuşoğlu, “Cemiyetin üstlendiği rolü görüyoruz. Dış ülkelerle ilişkiler bazen çok daha iyi olur. Bazı ülkelerle bazen sorun yaşadık ama şu an normalleştiriyoruz. Cemiyetin faydasını da gördük. Cemiyetin, 50’ye yakın ülkede faaliyetleri var. Ben Dışişleri Bakanı olduğum için söylüyorum; sivil diplomasisi iyi. Temalar kurmak esasen önemli bir unsurdur” dedi.

'Basından objektif olmasını beklerim'

Diplomasinin dinamik ve yoğun olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, gece-gündüz koşturduklarını kaydetti. Dünyanın değiştiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, geçiş döneminde olduğumuzu söyledi. Diplomasinin başarılı bir şekilde uygulandığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“AGC bu alanda çok başarılı. Basının rolü daha da önemli. Farklı gelişmeleri yaşıyoruz. Çok taraflılık çalışmaları var. Mikro milliyetçiliği görüyoruz. Dünya savaşı yok, ama 70 milyon insan evlerini terk etti. Neden ülkelerini terk ettiler? Bu ayrı bir konu. Denizin ortasında yaşadıkları başka bir sorun, ulaştıkları ülke başka bir sorun. İnsanlık suçu haline gelmiştir. Bu durumda gazetecinin önemli rol oynaması gerekir. Basın siyasetçilerden daha radikal olmaya başladı. Basın özgürlüğü konusundaki eleştirilere hak verebiliriz. Özgürlük limiti nerede duracak? Basının oynaması gereken rol da sorgulanmaya başladı. İdeolojinin kurbanı olabiliyor. Bir siyasi parti ideolojisini benimsediği için terör örgütüne destek verebiliyor. Basının da ideolojisine destek verebiliyor. Basından objektif olmasını bekliyoruz.”

'Fransız polisinin kullandığı aşırı güç ibretliktir'

Savaşların durdurulması gibi her alanda Antalyalı olarak ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Çavuşoğlu, tüm dünyada ikili ilişkilerde olduklarını kaydetti. Barış için Arap ülkeleri gibi medeniyetler arası ittifak eş başkanlığı tüm dünya insanlığına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün Avrupa’daki, Fransa’daki gelişmelere bakın. Bin 200 kişi tutuklandı. Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik. Bizde Vandalizm olduğu zaman o ülkelerin çok güçlü bir şekilde basınıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve siyasileriyle destek verdiğini gördük. Her gün Türkiye gündemde oldu. Bugün Fransa’da yaşananlar olabilir, gösteriler de olabilir. Ama biz hiçbir zaman gösterilerinde aşırıya kaçtığını görüyoruz. Vandalizme karşıyız. Ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç, ibretliktir. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği’nin ve ülkelerin tutumu da ibretliktir. Basının da tutumu bu anlamda gerçekten tam bir felakettir. İşte biz buna çifte standart diyoruz, biz buna iki yüzlülük diyoruz. Ama Batı buna, ‘Dayanışma’ diyor. Ne için dayanışma? ‘O bizim Avrupa Birliği’nin üyesi’ diyor. ‘Bizim komşumuz, dayanışma göstermemiz lazım’ diyor. Dayanışma bir ulus zor durumda kaldığı zaman gösterilebilir. Ama Avrupa’nın kendi öz değerlerine aykırı politikaları olduğu zaman Türkiye eleştirilirse, o zaman Fransa’nın da eleştirilmesi gerekiyor. O durumda dayanışma der gözünü kapatır, susar hatta destek olmaya çalışırsan işte biz de buna çifte standardın kendisi, iki yüzlüğünün en hası demeye hakkımız vardır ve açıkça söylüyoruz. Avrupa’daki bu olayların dinmesi bizim için de önemlidir. O ülkelerin ekonomilerinin zarar görmesini istemeyiz. Sorunlar var doğru ama içinde bulunduğumuz Avrupa kıtası dünyanın en istikrarlı, güvenli ve en kalkınmış kıtadır. Böyle kalmasını hatta ileriye gitmesini isteriz. Bizim de yararımızadır.”

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:41
  1. Van
  2. Antalya
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

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  • dayhudodayhudo23 dk önce
    avrupa en büyük teröristler ülkesidir avrupa isine gelince dayanisma diyor isine gelmeyince demokrasi haklari diye türkiyeyi uyutuyorlar aslinda almanya fransaya bu sari yelekiliyeri gönderdi sari yeleklilerin büyük kismi PKK teröristleridir almanya avrupanin tek hakimi olmak istiyor ayni amerika ortadoguda PKK ya silahlandiriyor ayni düsünce camerika ortadoguda tek hakim olmak istiyor,l
  • uyan tcuyan tc23 dk önce
    batılılar herkese verirler talkını kendileri yutarlar salkımı.orta doğudaki olayların vede ab ve fransansadaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • SAYIN BAKANSAYIN BAKAN31 dk önce
    sayın bakanım bizim asli görevimiz hayırda yarışmak değil mi peki hayır sen bana çok ettin gördün mü ettiğini çekiyorsun demek midir niye ya rabbi kullarının bize ettiğini görüyorsun sen kul hakkını bağışlamazsın bizim katında bir alacağımız var ben bu alacağımı bana zulmedenlerin hidayeti ile ödemeni istiyorum kalplerini islama aç hakkım helal olsun niye diyemiyoruz çok konuşuyorum ama ne yapayım dünyanın çivisi çıkmış neresinden tutsan elinde kalıyor konuşmak zorunda kalıyorum kusura bakmayın allaha emanet olun
  • mehmet önenmehmet önen34 dk önce
    sira bizde verin veristirin batili haydutlara
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