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Gündem Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü
Gündem

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:19:00 -
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Bölgesel işbirliği konuları ele alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk gemisine düzenlenen korsan saldırısında öldürülen Azerbaycan uyruklu personelin naaşının ülkeye getirilmesine yönelik koordineli çalışmaların yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Tarafların ayrıca bölgesel işbirliği konularını da ele aldığı belirtildi.

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