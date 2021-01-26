Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel iş birliği konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Bölgesel işbirliği konuları ele alındı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk gemisine düzenlenen korsan saldırısında öldürülen Azerbaycan uyruklu personelin naaşının ülkeye getirilmesine yönelik koordineli çalışmaların yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
Tarafların ayrıca bölgesel işbirliği konularını da ele aldığı belirtildi.