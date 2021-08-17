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Gündem Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 09:17:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı arasındaki görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

 

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