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Bakan Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'FBI'ın FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma yaptığını belirterek, "New Jersey'de tutuklamalar başladı" açıklamasında bulundu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:39
Bakan Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma yapıyor. New Jersey'de tutuklamalar başladı" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "FBI'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var. FBI bize, 'elde ettiği bulgularla Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık' dediler. Bazı yerlerde tutuklamalar başladı. Trump böyle bir söz söyledi, bundan çok mutluyuz diye bir açıklamamız olmadı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"Ege adalarıyla ilgili istikşafi görüşmeleri sürdürüyoruz"

Çavuşoğlu, Ege adalarına ilişkin soruya, "1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla aidiyeti belli olmamış, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik alanı olmuştur. Bu adacıkların durumuyla ilgili Kardak krizinden sonra değişiklik olmamıştır. Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ile istikşafi görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz hiçbir zaman 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik"

Suriye konusunda Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik. Bize sorulan soru şu; 'Her şeye rağmen ateşkes İdlib için mümkün olursa Anayasa Komisyonu'nun kurulması için Cenevre'ye gideceğiz ve siyasi bir süreç başlıyor' dedik. Bize sorulan soru şuydu; 'Biz Suriye'yi bir seçime hazırlarken, BM çatısı altında demokratik, şeffaf, herkesin katılabileceği, adil bir seçim için hazırlıyoruz' dedik. 'Bu seçimi Esad kazanırsa Esad ile çalışır mısınız' sorusuna, 'Böyle bir seçim olduktan sonra herkes durumu gözden geçirir' dedik" diye konuştu.

"Bazı yerlerde tutuklamalar başladı"

FETÖ ile ilgili olarak Amerika ile görüşmelerinde 84 kişinin iadesini istediklerini hatırlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Resmi olarak iadesini istediğimiz 84 kişinin iade edilmesini her toplantıda gündeme getiriyoruz. Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Trump da özellikle 'FETÖ terörist elebaşının iadesi için çalışma yapıyoruz' dedi. FETÖ ile ilgili bir gerçek var; FBI'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var. FBI bize 'elde ettiği bulgularla Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık' dediler. Bazı yerlerde tutuklamalar başladı. Trump böyle bir söz söyledi, bundan çok mutluyuz diye bir açıklamamız olmadı" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:39
  1. fetö
  2. abd
  3. mevlüt çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • ercanercan28 dk önce
    dostumuz trumpartik yapsin biseyler da...
  • KadirKadir33 dk önce
    Fetö iblisi yeraltı labirint kazmadįysa iyi. Bu iblisden herşey beklenir !!
  • ServetServet34 dk önce
    Darısı papazın başına
  • AnadoluAnadolu36 dk önce
    Aaa ne güzel.ABD de FETÖ cüler tutuklanıyormuş.FETÖ başınıda iade ederlerse bir ada da O'natahsis ederiz.Artık İsrail,'İRAN KOMŞUSU' olacak şekilde yeni sınırlarını çizebilir.NE GÜZEL YA,HARİKA YAAAAA!...
  • sukrusukru43 dk önce
    O kahpeler Türkiye'ye değil abd çıkarlarına zarar verdiği için tutuklanıyorlardır.

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