  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edecek
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:14:00 -
Bakan Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'ı ziyaret edecek. Söz konusu ziyarette, Lübnan'la ikili ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan Dışişleri Bakanıyla yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...
Siyaset

Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...

Türkiye'de bir muhalefet partisinin ABD Başkanı Biden'dan para aldığını iddia eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ke..
Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal sözleri cenaze evinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu..
Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi
Yerel

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasına gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay