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Gündem Bakan Bozdağ’ın sandığından Erdoğan çıktı
Gündem

Bakan Bozdağ’ın sandığından Erdoğan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 18:39:00 -
Bakan Bozdağ’ın sandığından Erdoğan çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa'da oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. 2102 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a 175, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 110 oy çıktı.

AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Bozdağ’ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Sandıkta kullanılan 287 oyun sayımı yapıldı.

2 oyun geçersiz sayıldığı sandıkta Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy çıktı.

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