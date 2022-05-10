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Gündem Bakan Bozdağ Danıştay'ın kuruluşunun 154’inci yıldönümünü unutmadı!
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Bakan Bozdağ Danıştay'ın kuruluşunun 154’inci yıldönümünü unutmadı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi sosyal medya hesabından, Danıştay'ın kuruluşunun 154. Yıldönümünü ve İdari Yargı Gününü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 20:03:00 -
Bakan Bozdağ Danıştay'ın kuruluşunun 154’inci yıldönümünü unutmadı!

YENİ AKİT / ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi sosyal medya hesabından, Danıştay'ın kuruluşunun 154. Yıldönümünü ve İdari Yargı Gününü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Danıştay'ın kuruluşunun 154. Yıldönümünü ve İdari Yargı Gününü kutluyorum. Danıştay’ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle, Danıştay Başkan ve üyeleri ile tüm idari yargı mensuplarına görevlerinde” dedi.

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