Bakan Bolat Niğde'de! Ramazan bereketiyle geldi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Niğde’ye geldi.

Ramazan ayı kapsamında şehir buluşmaları programı kapsamında Niğde’ye gelen Bakan Bolat, Niğde Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Bolat, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, Ramazan buluşmaları kapsamında Anadolu’nun farklı şehirlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, bu kapsamda Niğde’de bulunduklarını söyledi. Niğde’nin kendileri için önemli ve sevilen bir şehir olduğunu ifade eden bakan Bolat, gün boyunca yoğun bir program gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Program kapsamında valilik ve belediye ziyaretlerinin yanı sıra il başkanlıkları, Organize Sanayi Bölgesi ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nda çeşitli temaslarda bulunacaklarını belirten Bakan Bolat, iş dünyası temsilcileri, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geleceklerini kaydetti.

Ziyaret programının sonunda iftar programında vatandaşlarla buluşacaklarını belirten bakan, Niğde ziyaretinin verimli geçmesini temenni ederek, "Çok verimli ve faydalı bir ziyaret olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.