  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Fidan “Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." Demişti Amerika’dan yanıt geldi.

BAE Türkiye'deki o projeyi gözüne kestirdi! Ortak olmak için apar topar harekete geçtiler

Dışarıda Kahve içenler dikkat: Bone ve kadın çorabıyla demliyorlar!

Terör borazanı Merdan’ın peşine takılanlara bakın! Türkiye ölmüş ağlayanı yok!

Türkiye darbe anayasasını çöpe atmalı! Bu utançtan kurtulalım

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!

Hiç hesapta olmayan bir ilimizde petrol emareleri üzerine harekete geçildi! 'Petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz

Ünlü iş insanı milyonlarca dolar fiyatı olan dev yolcu gemisine Türk bayrağını yansıttı! Gören, duyan altında yatan nedeni merak etti

Ünlü banka altının 31 Aralık'ta göreceği rakamı açıkladı! Duyan maalesef kuyumcuya koşacak

iPhone sahipleri aman dikkat, kötü sürpriz olabilir: Bunu çözmek için şirket aracı oldu bu duyuruyu yaptı! Hemen akın başladı!
Ekonomi Bakan Bolat müjdeyi verdi Otomobil fiyatları daha da düşecek
Ekonomi

Bakan Bolat müjdeyi verdi Otomobil fiyatları daha da düşecek

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:57:00 - 2023-10-05 13:59:18
Bakan Bolat müjdeyi verdi Otomobil fiyatları daha da düşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, müjdeli haberi tüm Türkiye’ye duyurdu. Bolat otomobil fiyatlarının düşeceği müjdesini verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, müjde verdi. Bolat, "(Aldığımız kararla) Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek." ifadelerini kullandı.

Emlakta da balon söndü

Bakan Bolat: "Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz."

Sebebini kimse anlayamadı! Park halindeki otomobil yandı
Sebebini kimse anlayamadı! Park halindeki otomobil yandı

Gündem

Sebebini kimse anlayamadı! Park halindeki otomobil yandı

Çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobil, temizlik işçisini hayattan kopardı
Çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobil, temizlik işçisini hayattan kopardı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobil, temizlik işçisini hayattan kopardı

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!
Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Sosyal Medya

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Bakan Bolat sevindiren gelişmeyi duyurdu! Otomobil fiyatlarında düşüş...
Bakan Bolat sevindiren gelişmeyi duyurdu! Otomobil fiyatlarında düşüş...

Otomotiv

Bakan Bolat sevindiren gelişmeyi duyurdu! Otomobil fiyatlarında düşüş...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23