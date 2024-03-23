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Ekonomi Bakan Bolat büyük başarıyı duyurdu: Son 14 çeyrektir büyüyoruz
Ekonomi

Bakan Bolat büyük başarıyı duyurdu: Son 14 çeyrektir büyüyoruz

Yeniakit Publisher
2024-03-23 22:06:00 -
Bakan Bolat büyük başarıyı duyurdu: Son 14 çeyrektir büyüyoruz

Türkiye ekonomisi bitti diyerek algı operasyonu yapanları rakamlar yalanlamaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin son 14 çeyrek boyunca büyüdüğünü söyledi.

Keşan’da SKM ve esnaf ziyaretlerinin ardından Keşan TSO Konferans Salonu’nda başlayan toplantıda konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin Avrupa'ya ve dünyaya açıldığı 5 önemli kapının 4’ünün Edirne’de olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“O yüzden Edirne tarihimizde başkentlik yapmış çok önemli tarihi şehrimiz olduğu kadar tarımda turizmde hizmetlerde ve eğitimde üniversitesi ile beraber çok önemli bir yer tutuyor. Hükümetimiz 21 yıl boyunca Edirne'ye kamu yatırımları olarak 111 milyar Türk Lirası yatırım yaptı. Bunun yanında 29 milyar lira çiftçilerimize tarımsal sübvansiyonlar verildi. DSİ'nin Edirne'de yaptığı projelerde ki 8 tane baraj, 55 tane sulama tesisi tamamlandı. Bunlara da 25 milyar Türk Lirası kaynak harcandı. Yani Türkiye Trakya ile Anadolu ile bir bütündür. 21 yıl önce esnaf başına 5 bin TL kredi alabiliyorlardı. O 5 bin liranın karşılığı 3 bin 300 Amerikan Doları idi. bu kredinin faiz maliyetinde devletin katkısı yüzde 20'ydi. Bunların hepsini değiştirdi hükümetimiz ve tam 4 milyon 300 bin kez esnaflarımıza krediler kullandırılmış. Bunun değeri 468 milyar Türk Lirası. Bunun karşılığı da 15 milyar dolar. Yani esnaf başını 25 bin dolar destek veriliyor. Bir müjdeyi de burada paylaşmak istiyorum; esnaflarımız bu kredileri alırken bankaların istediği bir ekspertiz ücreti vardı. 16 bin TL civarında bir rakam. 1 Nisan itibarıyla 1 yılı doldurmuş kooperatiflerimiz ve esnaflarımız ekspertiz ücretini ödemeyecek.”

“Birileri kriz edebiyatı yapıyor”

Türkiye’de 21 yıldan bu yana ortalama ekonomik büyüme oranının yıllık yüzde 5,4 olduğunu belirten Bakan Bolat, “Hamdolsun Cumhurbaşkanımız her daim hükümetleri ile çalışanlarımıza, emeklilerimize enflasyonun üzerinde refah payı ücret artışlarını her daim verdiler. Allah razı olsun kendilerinden. Son 14 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Esnafları dolaştık işte sanayi ve ticaret odasında sizlerle sohbet ettik. Eleman bulamamaktan yoğun bir şikayet var. Eğer bir ülkede büyüme varsa istihdam artıyor ve eleman bulamama problemi varsa o ülkenin ekonomisi iyidir. İhracatımız rekor kırdı. Cari açığımızı son 8 ayda 22,5 milyar dolar geriye çektik. Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracatın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 40. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 45'e Trakya’dan, Trakya'daki gümrük kapılarımızdan geçiyor. Kendi eğitim uçağımızı, savaş uçağımızı ve beşinci nesil savaş uçağını yapan 4 ülkeden biri olduk. Bunlar çalışan üreten Türkiye'nin ayak sesleri. Birileri kriz edebiyatı yapıyor felaket tellallığı yapıyor, birileri de fabrika üstüne fabrika yapıyor. Cumhurbaşkanımızın bizlere, ülkemize çizdiği vizyon olan Türkiye yüzyılı vizyonu önümüzü aydınlatacak” dedi.

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