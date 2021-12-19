Bakan Bilgin'den son dakika AGİ ve emekli zammı açıklaması

Kanal 7'de yayınlanan programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada varıdığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz.

3600 ek gösterge açıklaması

Sözleşmemizde olan bir başka şey de 3600 meselesidir. Bakanlık bünyesinde çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren bu meseleyi de gündemimize alacağız takvimlendireceğiz. Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni yılın başında gündeme sokacak hale getireceğiz.

Esas emeklilik durumlarını ve haklarını güçlendiren bir düzenlemedir. Açıkladığımız farklı kategorilerdeki memur maaşlarına göre belirleniyor ve ciddi bir etki yapıyor. Kamu çalışanlarımızın 3600 ile ilgili talepleri yıllardır devam etmektedir. Biz bunu sözleşme maddesi haline getirdik ve 2022’de çözüleceğini söyledik. Bizim tarafımızdan bu bitirilmiş ve Meclis’e intikal ettirilmiş olacaktır.

"AGİ desteği oransal olarak asgari ücrete yansıdı"

Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.

Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

Bu ülkenin kamu hayatını üretim reel sektörü üstlenen emekleriyle bilgileriyle, kabiliyetleriyle, mesleki becerileriyle bu işe katkı yapan insanların sosyal haklarının, emeklerinin toplumsal statülerinin, hayatlarının devamını sağlayacak şekilde imkanları oluşturmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev alanıdır ve devletin de sosyal görevidir. Sosyal devletin düzenleyici araçları sosyal politikalardır. Biz de bu süreçte toplumsal talepleri karşılayacak imkanları sağlamak mecburiyetindeyiz.

Türkiye artık üretim gücü olan bir ekonomiye sahiptir. Benzetmeler yapıyorlar durum kötü oldu fiyatlar arttı diye. Evet böyle bir enflasyon var. Dünyanın yaşadığı bir şeyde Türkiye’nin izole olması mümkün değildir. Ben burada da şunun üzerinde duruyorum. Bu gerçekliği görmemiz lazım ancak bunun yarattığı tahribatın toplumsal hayata intikal etmemizi engellememiz lazım. Üretim faktörlerini harekete geçiren dinamikler Türkiye’nin ihracata dayalı büyümesidir. Türkiye’nin bütün gücü kaynağı buradan geliyor. Sorunların olması çok dikkate alınması gereken bir şeydir. Ama daha önemlisi sorun çözme kabiliyetinin olmasıdır.

İstihdam sosyal güvenliğin gelirlerini artırıyor. 2021 Ekim ayına göre Türkiye 2 milyondan fazla istihdam yaratmış ve bunun 900 bini endüstride gerçekleşmiştir. Turizmin açılmasıyla birlikte istihdam artışını zincirleme olarak yansıtıyor bunlar olumlu olan şeylerdir. Sorun yok mu? Evet var biz sorunun önemini dikkate alarak bu toplumsal transferleri yapıyoruz.