  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: Sorunların hepsini çözeceğiz
Siyaset

Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: Sorunların hepsini çözeceğiz

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 22:52:00 - 2022-07-01 22:54:35
Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: Sorunların hepsini çözeceğiz

Milyonların beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin, yüzde 30'luk zam yapılarak 5 bin 500 TL'ye çıktığını duyurdu.

Söz konusu zam gelişmesi sonrası canlı yayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, söz konusu ara zammı değerlendirdi.

"Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" diyen Bakan Bilgin EYT konusuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

EYT ile ilgili önemli gelişme yaşandı

Asgari ücrete yapılan zammın ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile önemli bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'lileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

"Bu sorunların hepsi çözülecek"

"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyt52

İktidar için EYT kaçıncı sırada ise Benim içinde İktidar aynı sırada.

İsmail

Rabb'im, maddi ve manevi hayırlı imkanlar versin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23