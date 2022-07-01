Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: Sorunların hepsini çözeceğiz

Milyonların beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin, yüzde 30'luk zam yapılarak 5 bin 500 TL'ye çıktığını duyurdu.

Söz konusu zam gelişmesi sonrası canlı yayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, söz konusu ara zammı değerlendirdi.

"Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" diyen Bakan Bilgin EYT konusuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

EYT ile ilgili önemli gelişme yaşandı

Asgari ücrete yapılan zammın ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile önemli bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'lileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

"Bu sorunların hepsi çözülecek"

"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.