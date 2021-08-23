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Ekonomi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:20:00 - 2021-08-23 16:43:23
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve memur emeklilerinin beklediği zam oranını açıkladı. Canlı yayında konuşan Bakan Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin de beklenen açıklamayı yaptı.

3600 ek gösterge müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memurlara 3600 ek gösterge müjdesini açıkladı. 3600 ek göstergenin toplu görüşmelerde anlaşılan başlıklar arasında olduğunu belirterek "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

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