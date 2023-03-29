Bakan Bilgin duyurdu! Ek ödeme yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına fazla mesai verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun.”
Ekonomi
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