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Gündem Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti
Gündem

Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı aradı. Öztrak, Bakan Albayrak'ı 'sosyete damat' ifadeleriyle hedef alıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:51:00 -
Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan takdir toplayan bir davranış geldi.

Bakan Albayrak, kendisini 'sosyete damat' ifadeleriyle hedef alan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı aradı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP'li Faik Öztrak'ı arayan Bakan Albayrak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Albayrak, ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ettiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, Allah'tan bütün hastalara acil şifalar diledi.

Bunun üzerine Bakan Albayrak'a tebrik mesajları yağdı.

İşte gelen o mesajlar:

"Adamsın. Adam olana da bu yakışır. Akşam sabah 'damat damat' diye alay eden Öztrak, adamlık görsün."

"Adamlığın kitabını yazıyorsunuz, helal olsun size."

"Sen ne güzel bir insansın Bakan'ım, senin hakkında o kadar şey söylenmesine rağmen, 'geçmiş olsun' dileklerinle dualar ediyorsun. Sana 'sosyete' diyenler utansın. Korona hastalarımızın hepsine Allah’tan şifa dilerim."

"Helal olsun, gurur kaynağımızsınız, en doğrusunu yapmışsınız."

"İşte gerçek bir müslümana insana yakışan buydu. Tebrik ederim Berat bey. Onlar kin kusmaya devam etsin. Biz 'yaradılanı severiz Yaradandan ötürü' düsturu ile hareket eden insanlarız. Allah beyefendiye acil şifalar versin."

"Kalite, kin gütmeme, adamlık, Türk ve Müslüman ahlakı işte buna denir. Tebrikler."

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Yorumlar

Leventbay

Araması sosyete damat gerçegini ortadan kaldırmaz . Yani sosyete damatlık yakışıyor bu adama
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isimsiz

birisini telefonla ara geçmiş olsun de,sonra bunu basının duymasını sağla...bu iyi niyet değil olsa olsa politik,siyasi propagandadır
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