Bakan Berat Albayrak'tan konut satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.

Berat Albayrak, satışı yapılan konutlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren grafiği de Twitter hesabından paylaştı.