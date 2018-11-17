Bakan Berat Albayrak'tan konut satışlarıyla ilgili önemli açıklama
Bakan Albayrak, yılın ilk 9 ayında 1 milyon konut satışının yapıldığını açıkladı17 Kasım 2018 Cumartesi 14:33
Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.
Berat Albayrak, satışı yapılan konutlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren grafiği de Twitter hesabından paylaştı.
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