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Bakan Berat Albayrak'tan KDV müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin müjdesini verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:54
Bakan Berat Albayrak'tan KDV müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun"

Yüzde 50'si 10 gün içerisinde ödenecek

Bakan Albayrak'ın duyurduğu KDV iadelerinin çok daha hızlı ödenmesini sağlayacak sistemle KDV iadelerinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si 10 gün içerisinde mükelleflerin hesabına yatırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından KDV iade sürecine ilişkin bir grafik paylaştı.

 

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:54
  1. EKONOMİ Haberleri
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  3. KDV

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