Bakan Berat Albayrak'tan dünyaya insanlık mesajı: Türkiye mazlumun yanında olmaya devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Albayrak, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."