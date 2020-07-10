Bakan Berat Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Ama bugün ama yarın açılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Ayasofya ile ilgili üstad Necip Fazıl Kısakürek'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ayasofya ile ilgili Necip Fazıl Kısakürek'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" #AyasofyaCamii" ifadelerine yer verdi.