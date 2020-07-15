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Gündem

Bakan Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı: Selam olsun!

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz'la ilgili paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:12:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak videolu içerikli mesajında, "15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle..." dedi.

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