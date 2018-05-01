Bakan Berat Albayrak'tan '1 Mayıs' mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı vesilesiyle twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı01 Mayıs 2018 Salı 11:53
İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI O MESAJ:
Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır.
Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.
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