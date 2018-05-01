Bakan Berat Albayrak'tan '1 Mayıs' mesajı

İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI O MESAJ:

Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır.