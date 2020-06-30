Bakan Berat Albayrak ve ailesine yapılan alçak saldırıya Abdülhamit Gül'den sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, dördüncü bebeklerini kucağına aldıklarını duyurmalarının ardından ağır hakaret ve iftiralara maruz kalmıştı. Albayrak ailesine yönelik yapılan çirkin saldırıya bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Gül, "İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ile dördüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurmuş, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" demişti.

Albayrak ailesine çirkin saldırı

Bu müjdeli haberi duyuran Bakan Albayrak'ın tweeti sonrasında çoğu kişi bebeğin dünyaya gelişini tebrik ederken kimileri ise Albayrak ailesine ve yeni dünyaya gelen çocuklarına ağza alınmayacak hakaretler etmişti. Bu şahıslar sadece hakaret etmekle kalmamış aynı zamanda Bakan Albayrak ve ailesine çok çirkin iftiralarla saldırılmıştı.

"Hesabını hukuka verecektir"

Hakaret ve iftiralara tepkiler sürerken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter üzerinden Albayrak ailesine destek verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" diyerek tepkisini dile getirdi.