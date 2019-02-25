Bakan Berat Albayrak: Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

KOBİ kredi paketi ile ilgili de Albayrak, "Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, "Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor." şeklinde konuştu.