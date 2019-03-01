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BakanBerat Albayrak: KOBİ’lere azami 1,5 milyon TL kredi desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 bankanın desteğiyle toplamda 25 milyar TL’lik KOBİ Değer Kredisi-2’nin devreye alındığını duyurdu.

01 Mart 2019 Cuma 11:02
BakanBerat Albayrak: KOBİ’lere azami 1,5 milyon TL kredi desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 bankanın desteğiyle toplamda 25 milyar TL’lik KOBİ Değer Kredisi-2’nin devreye alındığını duyurdu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı duyuruda KOBİ Değer Kredisi-2’nin devreye alındığını açıkladı. KOBİ’leri destekleyen kredi paketinin ikincisinde bakanlığın 20 milyar TL’lik kefalet desteği ile toplamda 25 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturuldu. Paket, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar ciroya sahip bütün KOBİ’lere açık olacak. Söz konusu paketle şartlara uygun KOBİ’lere azami 1,5 milyon TL kredi desteği verilecek.



Açıklanan pakette krediler 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vadeli olacak. Ayrıca aylık faiz oranı yüzde 1,54, yıllık faiz oranı ise yüzde 18,48 olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:02
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