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Bakan Berat Albayrak: Almanya ile daha güçlü iş birlikleri yarın anons edilecek

Albayrak ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier bir araya geldi. Bakanlar toplantı ardından önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:01
Bakan Berat Albayrak: Almanya ile daha güçlü iş birlikleri yarın anons edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, bir araya geldi. Bakanlar toplantı ardından açıklama yaptı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- (Alman ekonomi bakanı ile görüşme) Özellikle son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek, iş birliğini daha da artırmak için hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini detaylı konuştuk.

- Türkiye ve Almanya işbirliğinin güçlü bir örnek ve irade ortaya koyma potansiyeli olduğuna inanıyoruz

- Ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz, Alman firmalarının Türkiye'deki ve 3. ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı menfaat çerçevesinde büyütmek istiyoruz

- İş birliğimizi adım adım ilerletip, sorunları çözüme kavuşturup, geleceğe yönelik perspertif oluşturmak istiyoruz

- Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret partneridir

- İşbirliğinin ekonomi alanında artan bir ivmeyle güçlenerek, siyasi alandaki gelişmelerle destekleneceğine inanıyorum

- Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesis edilmesi için siyasi olarak biz hazırız

- Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını  kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni  ediyoruz

- Almanya ile yakın dönemde bu ilişkilerin normalleşmesinin ötesinde çok daha güçlü iş birliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz, yarın bir kısmı anons edilecek.

Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.

- İki ülke çok önemli ticaret partneri

- Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

- Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz

- Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.

- Bu bölgede siyasi istikrara da ihtiyacımız var.

- İş birliğimiz için yeni imkanlar var. Şirketlerin daha fazla yatırım yapabilmelerini konuştuk.

- (Cemal Kaşıkçı cinayeti) Olayla ilgili bir çok soru işareti var

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:01
  1. Berat Albayrak

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