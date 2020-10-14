Bakan Bekir Pakdemirli’den yerli traktör açıklaması! Seri üretim başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MÜSİAD Akıllı Tarım Kent projesinin açılışında konuştu. Bakan Pakdemirli, "Türkiye’nin ilk elektrikli traktörü, seri üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 Bg gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Dijital Tarım Pazarı projesinde 5,5 ayda üye sayısı 62 bine, toplam ciro 120 milyon liraya ulaştı.

TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100 milyar liranın üzerinde tarımsal varlığı teminat altına aldık. 2,4 milyar lira prim desteği, 1,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi.

IPARD kapsamında bugüne kadar toplam 16 bin 569 projeye 4,3 milyar lira hibe ödedik, 70 bin yeni istihdam sağladık. ORKÖY destekleri ile de 2003 yılından bugüne kadar, toplam 240 bin projeye 3,4 milyar lira destek verdik.

Ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye 3,1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık.

Bu teknoloji sayesinde, işgücü kullanımında yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayacak, gübre kullanım etkinliğini yüzde 20-40’lardan yüzde 60’lara çıkaracak, bitki koruma ilaçlarını yüzde 30 daha az kullanacak, sertifikalı tohum kullanımı ile verimlilikte yüzde 20-25 artış sağlayacağız.

2020 yılı 2. dönem süt desteklerimiz 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödenecek. Ayrıca Ekim - Aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek de Ocak ayı itibari ile yetiştiricilerimize peyderpey ödenecek.

Yerli elektrikli traktörün özellikleri

Yeni nesil 236 bataryanın kullanıldığı elektrikli traktörde, kısa sürede şarj edilmesi gibi fonksiyonları kontrol eden bir batarya yönetim sistemi yazılımı da bulunuyor. Traktördeki bataryaların ömrü 20 yılı bulacak. Bu süreden sonra bataryalar yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle kullanılabilecek.

Mevcut fiyat düzeyinden hesaplandığında elektrikli traktörün bataryası yaklaşık 20 lira maliyetle dolacak. İlk prototip olan 105 beygirlik elektrikli traktör, aynı güce sahip fosil yakıtlı bir traktörle kıyaslandığında yıllık ortalama 750 saatlik kullanımda 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak. Traktörün vergi ve bakım masrafları da diğer traktörlere göre daha düşük olacak. Elektrikli traktörü şarj edebilmek için şarj istasyonu kurulması gerekmeyecek, çünkü şarj için gerekli bütün sistemler traktörün içinde bulunuyor.

Yılda 10 bin adet üretilecek

Seri üretime geçildiğinde yılda 10 bin adet elektrikli traktör üretilmesi hedefleniyor. Traktör için yapılacak anlaşmalar sonrasında ilk üretimin en geç bir yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 65, 105 ve 250 beygir gücünde üretimi yapılacak traktörün özellikle 250 beygirlik tipinin Avrupa ve ABD'ye ihraç amacıyla imal edilmesi planlanıyor.

Traktördeki yazılımlar sayesinde herhangi bir arıza kullanıcıya uygulama üzerinden bildiriliyor ve traktörün 3 yıl içinde tamamen otonom hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede sürücüsüz kullanım da sağlanacak.

Otomatik vites ve hız sabitleme özelliği olan 105 beygirlik elektrikli traktör devamlı olarak 450 tork güç üretebiliyor. Traktöre uygun tarım aletlerinin üretimi ve mevcut traktörlerin dönüşümleri için de çalışmalar devam ediyor.